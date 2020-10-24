Принц Брунея Хаджи Абдул Азим умер в возрасте 38 лет

Бруней, 24 октября. Администрация султана Хассанала Болкиаха сообщила о смерти принца Брунея Хаджи Абдула Азима на 39-м году жизни.

Официальная причина смерти принца пока не разглашается. Информация о времени и месте его похорон также станет известна позднее.

Хаджи Абдул Азим был вторым сыном главы государства и четвертым в очереди на трон. Власти страны распорядились о введении семидневного траура в связи с уходом из жизни принца. Правительство выпустило распоряжение о необходимости приспустить флаги.