Российский блогер сжег Mercedes за 13 млн рублей после конфликта с дилером

Москва, 24 октября. Российский блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT 63 S стоимостью 13 миллионов рублей после конфликта с дилером. Видео он опубликовал на YouTube-канале.

На кадрах ролика 20-летний молодой человек выехал в поле, достал из багажника канистры с бензином и облил ими авто. Затем отошел на безопасное место и поджег горючую смесь.

"По-моему, идея — огонь! Вот и все", — написал он.

Литвин рассказывал, что купил роскошную машину в мае прошлого года. Через некоторое время блогер столкнулся с многочисленными поломками, из-за чего разругался с официальным дилером.

Блогер ведет канал на YouTube с 2016 года и снимает ролики о своей жизни. На его аккаунт подписаны почти пять миллионов пользователей. Ролик с сожжением Mercedes, опубликованный в субботу, собрал уже свыше трех миллионов просмотров.

Пока Литвин готовился выпустить шокирующий ролик, российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) подарила 21-летней дочери Александре шикарный Mercedes за пять миллионов рублей. Получив ключи от заветного автомобиля, девушка не смогла сдержать слез.