На Урале мужчина впечатал женщину в ворота за угрозу расстаться

Екатеринбург, 24 октября. Обстоятельства страшной расправы мужчины над бывшей возлюбленной под Екатеринбургом выясняют сотрудники правоохранительных органов. Несчастная осталась жива и сейчас в тяжелейшем состоянии находится в больнице.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Богданович. Женщина встретилась с бывшим сожителем, чтобы тот отдал ей сережки, отобранные во время последней ссоры. В условленное место она приехала на машине.

В время встречи пара снова поссорилась, женщина выскочила из автомобиля и бросилась бежать. Экс-возлюбленный тут же сел за руль и на огромной скорости буквально впечатал ее в металлические ворота.

В тяжелейшем состоянии женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом таза, разрывы мышц. Вдобавок ко всему у нее частично оторвана пятка. Сам любовник сбежал с места происшествия, но на следующий день сам явился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

С места происшествия молодой человек сбежал, но уже на следующий день явился в отдел – полицейские по телефону уговорили не усугублять ситуацию. Возбуждено уголовное дело.