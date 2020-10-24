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Армения отметила помощь РФ в урегулировании карабахского конфликта 

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Армения отметила помощь РФ в урегулировании карабахского конфликта 

Ереван, 24 октября. Президент Армении Армен Саркисян высказался о роли России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

РФ является надежным посредником в переговорах по урегулированию кризиса, подчеркнул политик.

Москва выступила посредником в переговорах между Баку и Ереваном, в ходе которых были достигнуты некоторые договоренности. В частности, стороны должны поддерживать режим прекращения огня. Однако это условие не соблюдается.

В военных действиях на территории НКР участвуют Армения и Азербайджан. Ситуация обострилась в конце сентября, когда стороны обвинили друг друга в обстрелах.

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