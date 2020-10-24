Тимати пошел войной против лейбла Black Star

Москва, 24 октября. Основатель Black Star, рэпер Тимур Юнусов пытается отвоевать сценический псевдоним "Тимати" у собственного бренда. Оказалось, что права на это имя только частично принадлежат артисту.

Покинувший лейбл рэпер не хочет платить нынешним владельцам Black Star за использование псевдонима, пишет Telegram-канал Mash. Ему придется зарегистрировать марку "Тимати Timat" в автобизнесе, ремонте машин, медицине и дизайне одежды.

Как только Тимати уладит все юридические вопросы, он сможет спокойно использовать свое второе имя. Напомним, что Тимур Юнусов ушел из Black Star летом этого года. Артист заявил, что стал независимым агентом.

В его активе товарные знаки и учредительские доли в сети бургерных, картингов и автомоек. При этом Юнусов владеет парикмахерскими, салонами красоты того же бренда.

Поводом для такого решения Тимати стала трудная финансовая ситуация в группе компаний, которая сложилась из-за пандемии коронавируса. Артистам Black Star пришлось отменить десятки концертов, а на содержание труппы требуются деньги, даже если она не приносит прибыли.

Еще одной новостью, заставшей поклонников Тимати врасплох, был его уход от Анастасии Решетовой. Модель растит сына от Тимати — малыша Ратмира. Но это не помешало рэперу распрощаться с возлюбленной. Хотя некоторые фанаты считают, что расставание было липовым, чтобы поднять рейтинги артиста и помочь ему выкарабкаться из финансовой ямы.