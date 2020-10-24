Украинское издание сравнило экономику страны с «Титаником»

Киев, 24 октября. Экономическое положение Украины похоже на корабль "Титаник", который скоро столкнется с инфляцией и снижением курса национальной валюты.

По словам журналистов, трудоспособная часть населения в скором времени начнет уезжать из страны. Экономику государства будет некому двигать, поскольку все мигранты покинут Украину после пандемии коронавируса в поисках заработка.

В материале сказано, что страна столкнется с "армагеддоном". Увеличение "черной дыры" украинского Пенсионного фонда станет неизбежным, а государство будет нуждаться в трудовых ресурсах. Эксперты обратили внимание и на другие немаловажные проблемы Украины в виде туманных исков против компании "Газпром" и сложной ситуации на энергетическом рынке.