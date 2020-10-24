Ученые из США обнаружили феномен квантового замедления времени

Нью-Йорк, 24 октября. Феномен квантового замедления времени открыт учеными из Дартмутского колледжа, колледжа Святого Ансельма и Университета Санта-Клары в Соединенных Штатах.

Открытие позволяет отследить влияние суперпозиции частиц на замедление высокоточных атомных часов, которые перемещаются с релятивистскими скоростями. Квантовое замедление времени вытекает как из теории относительности Альберта Эйнтштейна, так и из квантовой механики, считают ученые.

Для работы над теорией физиками были объединены принципы квантовой информатики с квантовой теорией гравитации. Суперпозиция заключается в следующем: квантовая система способна находиться в состоянии, являющимся "сочетанием" двух состояний, исключающих друг друга. Тогда атомные часы могут находиться в суперпозиции разных времен. В то же время величина квантового времени будет зависеть от характера суперпозиции.