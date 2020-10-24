Саша Спилберг стала новой ведущей телешоу «Дом-2»

Москва, 24 октября. Видеоблогер, певица, актриса и модель Саша Спилберг (настоящее имя Александра Балковская) стала новой ведущей популярного шоу "Дом-2". Об этом сообщает StarHit.

Первый съемочный день у звезды YouTube состоялся 23 октября. Девушка курировала "тет-а-теты". По всей видимости, она не заменит ни одну из постоянных ведущих. Слухи об увольнении Ксении Бородиной и Ольги Бузовой не подтвердились: ТНТ опроверг сообщения об их уходе из проекта.

Один из участников проекта рассказал, что со Спилберг подписали первоначальный договор на съемки, по условиям которого она будет работать на шоу до конца месяца.

"У нее есть интерес к работе, к шоу. Свежая кровь для проекта нужна постоянно, пытаются таким образом освежать аудиторию", — добавил он.

По его словам, переговоры о гонораре все еще ведутся. Но такие суммы, как у Бородиной и Бузовой, вряд ли рассматриваются. Руководители проекта всеми силами пытаются экономить. Недавно, например, закрыли корнер шоу на Сейшелах.

Спилберг входит в десятку самых популярных девушек-блогеров Рунета по версии YouTube и Tubular Influencer Score. На ее канал подписаны более 6,5 миллиона пользователей.

Тем временем скандально известный блогер Лена Миро в новом посте в "Живом журнале" призывает Бородину и Бузову покинуть проект. По ее мнению, телестройка давно себя изжила, а низкие рейтинги и участники больше не могут привлечь внимание зрителя.