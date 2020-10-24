Эксперт Сафонов объяснил необходимость заморозки накопительных пенсий

Москва 24 октября. Решение продлить программу заморозки накопительных пенсий позволит обеспечить стабильность выплат в текущих условиях, сообщил Nation News экономист Александр Сафонов. Выплаты регулярно повышаются, при этом обгоняя индексацию.

Решение о заморозке накопительной пенсии было принято еще в 2014 году в связи с экономической обстановкой. Государству требовались новые условия работы пенсионной системы для выполнения обязательств перед пожилыми гражданами. Теперь Государственная дума приняла решение о продлении заморозки до 2023 года. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отмечает, что у этого решения есть как плюсы, так и минусы.

Изменения 2014 года обеспечили стабильность системы, при этом накопленные до принятия закона средства все еще доступны клиентами ПФР. Когда гражданин выходит на пенсию, то ему обеспечивают прибавку — сегодня она оценивается в 1,3 тыс. рублей. Заморозка также благоприятно отразилась на темпах повышения размера выплат, они в среднем растут быстрее индексации.

Недостатком сложившейся ситуации является неопределенность, считает Сафонов. На сегодняшний день система не имеет четких стратегий дальнейшего развития.