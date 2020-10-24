Университет Плеханова объяснил парадокс зарплат в пандемию коронавируса

Москва, 24 октября. Пандемия коронавируса вызвала разночтения в расчете заработных плат у населения и профильных ведомств. Парадоксальное явление объяснили эксперты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Официальная статистика по трудоустройству и доходам зафиксировала рост заработной платы россиян в условиях пандемии коронавируса. При этом сами граждане часто отмечают, что ежемесячно получаемая ими сумма денег, наоборот, сокращается. Парадокс несоответствия данных является следствием сжатия рынка "серых" выплат.

Сегодня в России существуют предприятия, которые намеренно сохраняют теневые методы ведения бизнеса и выдают часть заработный платы "в конвертах". Эти средства не учтены в официальном трудовом договоре и могут быть урезаны работодателем. Таким образом россияне недополучили около 1,3 трлн рублей, подсчитали в университете имени Плеханова.

"Серая" зона трудоустройство особенно распространена в торговле и сфере услуг — наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. Вероятно, до конца года ситуация в них будет восстанавливаться медленно, так как несколько месяцев самоизоляции все еще оказывают давление на предпринимателей.