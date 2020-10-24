Депутат Госдумы РФ отреагировал на слова Авакова о Крыме

Москва, 24 октября. Участники и организаторы украинского Майдана вынудили жителей Крыма и Донбасса отказаться находиться под протекторатом Киева. Об этом сообщил депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Глава МВД Украины Арсен Аваков во время форума по безопасности заявил, что киевское руководство в 2014 году сделало все необходимое, чтобы удержать Крымский полуостров.

Руслан Бальбек считает, что "майданная шайка", в составе которой был сам Аваков, вынудила жителей Крыма и Донбасса покинуть Украину образца 2014 года. Украинские агенты действовали на территории полуострова и пытались запугать население в надежде "возвращения" территории. Однако преступники, которые тогда находились у власти на Украине, были заняты "дележкой". Когда все закончилось, крымчане уже вышли из состава страны.