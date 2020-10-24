На Украине тысячи учителей будут уволены за «советскую пропаганду»

Министерство образования и науки Украины объявило о намерении провести проверку деятельности школьных педагогов на предмет "лояльности и патриотизма". С подачи функционеров киевского Института национальной памяти (ИНП) власти приступили к формированию специальных комиссий, членам которых предстоит определить "профпригодность" учителей истории, географии, а также украинского языка и литературы. Преподавателям, заподозренным в "советской и российской пропаганде", грозят увольнения и тюремные сроки. По мнению международных правозащитников, подобная практика станет серьезным препятствием на пути интеграции Киева в структуры ЕС. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Идею масштабной "люстрации" школьных учителей на территории от Ужгорода до Славянска ИНП выдвинул еще год назад. Правда, тогда официальный Киев нововведение не одобрил: для соответствующей акции в казне не было денег. Сейчас же, по некоторым данным, средства были предоставлены так называемыми "общественными фондами" и "благотворительными организациями". При этом украинские чиновники проигнорировали тот факт, что упомянутые средства собирали активисты крайне правых группировок, включая боевиков батальона "Азов" и "Национальных дружин" (обе структуры запрещены в РФ).

"Наша задача — не допустить реванша советских ценностей на Украине, — заявил глава института Антон Дробович. — И в этом стремлении теперь мы получили поддержку [нашего] правительства".

На днях украинское Минобразования действительно опубликовало план инспектирования средних и средне-специальных учебных заведений страны. В документе, подписанным заместителем министра Любомирой Мандзий, рекомендуется «выявлять и наказывать» педагогов, использующих в своих выступлениях на уроках такие словосочетания, как "Великая Отечественная война", "советский воин-освободитель", "Герой Советского Союза Ватутин" и другие. Отдельным санкциям будут подвергнуты учителя, ставящие под сомнение роль Украинской повстанческой армии в "борьбе за независимость Украины".

"Следует самым жестким образом наказывать таких преподавателей: вплоть до увольнения и информирования об их подрывной деятельности СБУ", — говорится в рекомендации.

Несмотря на то, что списки "инспекторов" пока окончательно не составлены и не утверждены, в отдельных регионах указанные санкции уже вступили в силу. Так, например, в Сумской области свою работу потерял историк, призвавший учеников возложить цветы к памятнику Семену Рудневу (главе партизанского движения на Украине времен ВОВ, соратнику Сидора Ковпака). А в Житомирской области была оштрафована пожилая учительница украинской литературы, "позволившая себе" продекламировать стихотворение Павла Тычины "Родина" (произведение завершается словами: "Союз непобедимых советских республик — моя Родина"). Помимо прочего, в отношении преподавателя одной из престижных киевских гимназий было возбуждено уголовное дело: молодой специалист прилюдно усомнился в умственных способностях идеолога ОУН1 — УПА1 (запрещена в РФ) Романа Шухевича.

"Нет никаких сомнений: украинские школы и колледжи ждет массовая "чистка", — сказала в комментарии корреспонденту ФАН куратор социальной группы «Воспитание будущего» Светлана Кныш. — Тотальное насаждение националистических взглядов приведет к тому, что из учебных заведений будут вынуждены уйти лучшие педагоги, а дети в очередной раз окажутся заложниками большой и, к сожалению, грязной политики".

С этим утверждением согласны и независимые эксперты.

"Глупо отрицать завоевания советской эпохи на Украине и одновременно прославлять пособников нацистов времен Второй мировой войны, — отметил Федеральному агентству новостей европейский юрист Клаус Хофф. — Если в своей новой «акции» Киев, стремящийся стать частью Евросоюза, рассчитывает на поддержку Брюсселя, он глубоко заблуждается".

"Впрочем, в данном конкретном случае Брюссель наверняка "закроет глаза" и на эту "киевскую инициативу", — пишут на форумах во Всемирной паутине.

1 Организация запрещена на территории РФ.