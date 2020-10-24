Первая жена Лещенко справлялась с изменой певца с помощью спиртного

Москва, 24 октября. Первая жена заслуженного эстрадного исполнителя Льва Лещенко актриса Алла Абдалова рассказала, как справлялась с изменой певца. В программе "Секрет на миллион" женщина призналась, что пережила трудную ситуацию с помощью алкоголя.

Абдалова и Лещенко поженились в 1966 году и состояли в браке десять лет. В те годы эстрадный исполнитель пользовался огромной популярностью у поклонниц, поэтому друзья часто советовали актрисе не отпускать его одного. Долгие годы Лещенко хранил верность супруге, но в итоге все же встретил другую женщину. Скрыть измену от Абдаловой певцу не удалось.

"Помню, три бутылки вина взяла, принесла домой, открыла, выпила", — рассказала 79-летняя актриса о той ситуации.

В итоге брак Лещенко и Абдаловой все же распался. Как писали СМИ, причиной разрыва стал роман певца с дочерью советских дипломатов Ириной Багудиной. Кроме того, Абдалова жаловалась, что ее бывший муж не хотел заводить детей. На новой избраннице Лев Лещенко женился в 1978 году, пара до сих пор вместе.

Что касается Абдаловой, то после расставания с Лещенко она так и не смогла обзавестись потомством. По слухам, из-за одиночества женщина пришла к маргинальному образу жизни. При этом певец предлагал финансовую помощь первой жене, но актриса отказывалась от денег экс-супруга.