Киев, 24 октября. Российский актер, звезда "Грозовых ворот" Анатолий Пашинин после участия в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ВСУ остался без ролей и сидит на шее у жены.

По словам Пашинина, он очень многим обязан своей супруге Лесе. Она поддерживала его в самые трудные времена. Актер признался, что несколько раз ему грозила настоящая опасность, якобы на его семью готовилось покушение. Однажды Лесе даже пришлось самой взять в руки автомат, чтобы защитить Пашинина. Она у него "боевая" — отобрала оружие у одного из нападавших, поделился актер с изданием Global villiage.

После переезда на Украину у него закончились деньги, которые он накопил, работая артистом в Москве. Теперь семью поднимает Леся. Анатолий Пашинин пытался сниматься в украинском кино, но его пытались обмануть.

"Тебя заявляют в праймериз, под твое имя получают деньги из бюджета", — пояснил актер.

А в итоге Пашинин не только не снимается в заявленной ленте, но даже не знает, что на его участие рассчитывали. Организаторы таких липовых съемок говорят, будто он "запил", "не захотел работать". Они выдумывают любую причину, чтобы не снимать Пашинина, и продолжают "пилить" бюджет.

Актер добавил, что сейчас сидит дома и занимается с детьми. Работает супруга Леся, она юрист, у нее собственное дело. В свободное время, которого у актера стало очень много, он читает и учит английский язык.

Напомним, что 42-летний актер воевал в составе 8-го батальона "Украинской добровольческой армии" (УДА, сформирована на базе "Правого сектора"1, организация запрещена в РФ). Он утверждал, что на войне его жизнь обрела смысл. В России участие Пашинина в конфликте на стороне ВСУ назвали "предательством".

1 Организация запрещена на территории РФ.