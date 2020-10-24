Найдены таблетки от гриппа с противокоронавирусным действием

Московская область, 24 октября. Фармацевтам из Подмосковья удалось обнаружить медикамент от гриппа, который обладают свойствами от коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".

Новый препарат пока что не имеет названия. При этом известно, что его главное действующее вещество, апротинин, успешно помогает пациентам с простудой и гриппом. Также он благоприятно влияет на пациентов, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, заявили эксперты "ХимРар".

"Данный препарат моделирует действие биологических веществ, блокирует некоторые из них, оказывая противовоспалительное действие", — сообщили специалисты.

Лекарство помогает не допустить цитокинового шторма у пациентов. Процесс начинается при коронавирусной инфекции. Он способен привести к поражению клеток легких, печени и почек. Все происходит из-за того, что белковые молекулы-цитокины неверно передают информацию о воспалении, вызванного вирусом.