Настя Ивлеева раскрыла секрет идеальной фигуры

Москва, 24 октября. Известная телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева, отвечая на вопросы в Telegram-канале, раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Подписчики регулярно обращаются к звезде с просьбой рассказать, как похудеть и держать тело в форме. Вопросов на эту тему было, по всей видимости, так много, что Ивлеева просто не смогла их проигнорировать.

Телеведущая рассказала, что на самоизоляции из-за коронавируса была малоподвижна и стала быстро поправляться. Ивлеева решила бороться с лишними килограммами без жестких диет.

"Поначалу я ела все, что хотела. Но что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила", — объяснила она.

Звезда уточнила, что ночью происходит "полезное голодание". Но только при правильном сне, который длится минимум семь часов.

"Плюс я не пила вообще алкоголь. И это важно, потому что от алкоголя вы набираете вес", — добавила она.

Ивлеева предупредила фанатов, что не считает выбранный ею способ максимально правильным. Но полагает, что он вряд ли кому-то навредит.

Телеведущая сейчас снимается в новом сезоне шоу "Орел и решка". Команде предстоит посетить еще пять городов, а, значит, Ивлеева сможет вернуться домой только через три недели. Она пожаловалась на долгую разлуку с мужем, рэпером Элджеем.