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Театр актера из "Усатого няня" может ответить в суде за неосновательное обогащение

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Театр актера из «Усатого няня» может ответить в суде за неосновательное обогащение

Москва, 24 октября. Столичный суд принял исковое заявление о неосновательном обогащении против театра советского актера, звезды "Усатого няни" Сергея Проханова, передает Telegram-канал Mash.

Московский "Театр Луны" не предоставил актеров и техническое оборудование в нужном количестве. Речь идет о неосновательном обогащении суммой в 3 миллиона рублей, сообщает Mash.

Некоторое время назад "Луна" заключила контракт с актрисой Еленой Торгало на проведение мюзикла "Чайка". Театр заработал на постановке свыше 5 миллионов, из которых авторам отдали лишь часть. Артистка обратилась в суд с просьбой взыскать 3 миллиона рублей с театра и его режиссера.

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