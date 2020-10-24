Воля и Харламов посмеялись над артистами Black Star

Москва, 24 октября. Шоумены и юмористы Павел Воля и Гарик Харламов в программе Comedy Club на ТНТ посмеялись над артистами популярного лейбла Black Star.

В гости к телеведущим пришла певица Клава Кока. Как отметил Харламов, она одна из самых "раскрученных" артистов лейбла. Юморист поинтересовался, каково девушке "тащить на себе остальных неудачников".

"Просто мы знаем, какого тащить на себе остальных неудачников", — вставил Воля, намекая, судя по всему, на Харламова.

Воля отметил, что у Коки свой голос, свой собственный, узнаваемый стиль.

"Всему Black Star надо взять с нее пример. Им всем надо стать девочками", — посоветовал он.

Лейбл Black Star подписал контракт с певицей в 2015 году, после победы девушки на кастинге шоу "Молодая кровь". В 2018 году Кока стала ведущей телепередачи "Орел и решка" на телеканале "Пятница!". Она активно развивает свои аккаунты на YouTube и в TikTok.

О будущем лейбла недавно высказался его основатель Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Рэпер ушел из Black Star летом этого года. Он уверен, что лейбл без его участия ждет полный провал.