Судан поздравил Ливию с прекращением огня

Хартум, 24 октября. Власти Судана поддержали соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии, пишет Addresslibya.

Хартум поприветствовал успешное завершение межливийских военных переговоров в Женеве, где представители Востока и Запада Ливии подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Судан выразил уверенность, что политическое решение является единственным выходом из ливийского кризиса.

Посол ООН в Ливии Стефани Уильямс накануне объявила, что подписанный документ о прекращении огня поможет в возвращении беженцев в свои дома в Ливии. По предварительным подсчетам, в результате конфликта число ливийских беженцев достигло нескольких миллионов человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия положительно отреагировала на подписание соглашения о постоянном прекращении огня в Ливии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, документ проложит путь к урегулированию кризиса в стране.