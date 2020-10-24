Игрок «Факела» заявил, что Путин в Сербии пользуется большим уважением

Москва, 24 октября. Игрок защиты футбольного клуба "Факел" Неманья Пейчинович поделился с журналистами мнением, как к президенту России Владимиру Путину относятся жители Сербии.

Пейчинович заметил, что сам он очень уважает президента России, так как считает его сильным человеком, выступающим в роли гаранта стабильности. По словам футболиста, при наличии соответствующей возможности, он проговорил бы с Путиным не один десяток минут.

Спортсмен добавил, что на его родине российского лидера уважают гораздо больше, чем собственного президента. Пейчинович заявил, что осведомлен о внутренних трудностях РФ, но они аналогичны тем, что имеются в остальных государствах мира.