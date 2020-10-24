Шоумен Андрей Фомин назвал имя самой желанной девушки светской тусовки

Москва, 24 октября. Актер и шоумен Андрей Фомин заявил, что спортсменка Алина Кабаева является главной светской девушкой российской столицы. Сейчас гимнастка с мировым именем почти не бывает в светской тусовке, но ее имя "как миф", отметил Фомин.

Андрей Фомин дал интервью журналистке Надежде Стрелец для ее Youtube-шоу. Он рассказал о своем участии в организации светских мероприятий и о том, как в кулуарах российского бомонда всех звезд условно делят на категории. По словам Фомина, супермодель Наталья Водянова часто появляется на светских раутах в Москве. Там же можно встретить дизайнера Дарью Жукову.

"Есть еще над ними одна девушка, которая выше, чем они. Это Алина Кабаева. Она над ними, это как миф", - пояснил шоумен.

Фомин уверен, что именно Кабаева является самой желанной гостьей столичных мероприятий. Он посетовал, что светская жизнь в Москве уже не та. Женщины растеряли былой лоск, никто не придает большого значения звездной тусовке.

Фомин вспомнил, что раньше большой популярностью пользовалась возлюбленная певца Ильи Лагутенко — Надя Сказка. У нее была красивая жизнь, путешествия, она участвовала в перформансах Фомина. А сейчас Сказка работает в порноиндустрии. Вот такие метаморфозы происходят с известными людьми, заключил он.

По мнению Фомина, за последние годы все очень изменилось. Даже то, как показывают жизнь московской элиты в сериале "Содержанки" — это уходящий тренд. Он считает, что содержанки были и будут всегда, но не в таком количестве. Сейчас женщины стараются самореализоваться, они больше не надеются на мужчин. И благодаря этому отношения "папиков" и красивых девушек, которые от них зависят, рано или поздно заканчиваются.