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Появилось видео последствий взрыва на западе Кабула

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Появилось видео последствий взрыва на западе Кабула

Кабул, 24 октября. Пользователи сети Интернет поделились уникальными кадрами с места произошедшего взрыва на западе города Кабул в Афганистане.

Официальная информация о погибших и пострадавших в результате инцидента не поступала. Очевидцы чрезвычайного происшествия поделились видео последствий.

На кадрах можно увидеть, как местные жители помогают пострадавшим людям. На место происшествия выехали представители экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.

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