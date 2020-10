Появилось видео последствий взрыва на западе Кабула

Кабул, 24 октября. Пользователи сети Интернет поделились уникальными кадрами с места произошедшего взрыва на западе города Кабул в Афганистане.

Официальная информация о погибших и пострадавших в результате инцидента не поступала. Очевидцы чрезвычайного происшествия поделились видео последствий.

Video shows bodies lying on the ground following blast near an educational center in west of #Kabul pic.twitter.com/irtiSZdFlj