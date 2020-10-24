Свыше 600 уголовных дел завели на Украине из-за нарушений на выборах

Киев, 24 октября. Свыше 600 уголовных дел возбудили на Украине из-за нарушений на местных выборах, пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацполиции.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за период 5 по 24 октября правоохранители получили 7 877 заявлений по факту различных нарушений во время избирательного процесса. В частности, 430 заявителей сообщили о попытках подкупа избирателей.

По итогам их рассмотрения было возбуждено 622 уголовных дела. Кроме того, было оформлено 1 676 протоколов, связанных с нарушением избирательного законодательства страны.

21 октября стало известно, что всего за четыре дня до начала голосования на Украине предложили отменить второй тур на местных выборах. С таким предложением выступили депутаты от правящей партии «Слуга народа». По их мнению, это нужно сделать из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, по мнению политолог, на самом деле цель совсем другая — избежать провала на выборах, потому кандидаты от партии действующего президента Владимира Зеленского, скорее всего, не смогут пройти второй тур голосования.