США готовят оружие против российского «Посейдона»

Вашингтон, 23 октября. Американские инженеры планируют уже в 2021 году разработать новую боевую систему, которая будет направлена против российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон", обладающего ядерным зарядом большой мощности. Об этом пишут журналисты американского информационного издания Popular Mechanics.

По словам обозревателя Кайла Мизоками, речь идет о подводном комплексе Hammerhead, который размещается на морском дне, находясь в так называемом режиме ожидания. Специальная акустическая система способна "прислушиваться" к сигналам вражеских подводных лодок и выпускать самонаводящиеся торпеды для их ликвидации.

Журналист оценил перспективу возникновения "морских войн", заметив, что Пентагон планирует размещать новые боевые комплексы в стратегически важных районах.

"Столкнувшись с перспективой ведения морских войн на просторах Северной Атлантики и Тихого океана, ВМС США готовят новое поколение морских комплексов, чтобы противостоять российским и китайским подводным силам", – заявил Кайл Мизоками.

Кроме того, по словам обозревателя, разрабатываемая американскими инженерами система, сможет уничтожать и стратегические боевые подводные комплексы, такие как российский "Посейдон". Однако в материале не уточняется, каким образом самонаводящаяся торпеда, выпущенная с Hammerhead, сможет "догнать" и ликвидировать «Посейдон», развивающий скорость более 200 километров в час.

Ранее российский военный эксперт Виктор Баранец заявил, что Россия обладает целым арсеналом различных оружейных систем, которых можно назвать "супер-пупер". Он напомнил, что российское вооружение в несколько раз превосходит зарубежные аналоги.