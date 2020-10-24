Милла Йовович рассказала, как приводит себя в форму после третьих родов

Вашингтон, 24 октября. Известная актриса Милла Йовович рассказала подписчикам в Instagram, как приводит себя в форму после третьих родов.

Звезда Голливуда в феврале этого года стала мамой в третий раз. Йовович в 2009 году вышла замуж за режиссера Пола Андерсона. У супругов три дочери — Эва, Дэшиел и Ошин. Во время третьей беременности актриса неважно себя чувствовала. Она столкнулась с сильными отеками и за несколько месяцев набрала 22 килограмма. Занятия спортом практически сошли на нет, поскольку актриса боялась выкидыша.

Теперь Йовович стремится вернуть прежнюю форму. В Instagram она рассказала, что собирается воспользоваться "методикой", к которой прибегла после вторых родов. Помогали звезде интенсивные подготовки к съемкам.

"Мы вставали каждое утро в четыре часа, тренировались в течение часа, а затем я садилась в кресло для макияжа. <...> Я была здорова, худощава, сильна, моя диета была на высоте. Моя дисциплина была невероятной, и это давало мне уверенность", — вспомнила актриса.

Йовович объяснила, что вернуть прежнюю форму после рождения ребенка практически невозможно без занятий спортом. Организму нужно время и силы, чтобы избавиться от появившихся килограммов и привести кожу в тонус.