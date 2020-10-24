Россияне доверяют Лаврову больше, чем Жириновскому

Москва, 24 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров вызывает у россиян больше доверия, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир".

Лавров в соответствующем рейтинге поднялся с третьей строчки на вторую и теперь уступает только президенту РФ Владимиру Путину, который занимает лидерскую позицию в рейтинге доверия россиян. Соответствующую информацию предоставило телеканал "РБК".



По данным опроса фонда "Общественное мнение", уровень доверия населения Путину оценен в 59%. ВЦИОМ говорит, что главе государства доверяют 67,7% граждан.