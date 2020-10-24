Вирусолог Альтштейн объявил точную дату пика коронавируса в России

Москва, 24 октября. Пиковая ситуация с коронавирусом в России еще не пройдена, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Рост числа пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" продолжает увеличиваться. Это связано, в том числе, с наращиванием оборотов тестирования граждан на COVID-19. Благодаря этому удается выявлять заболевание у бессимптомных носителей. Пик будет достигнут 7 ноября, уверен специалист.

"Подавляющее число людей заразившихся все-таки выздоравливает, а дети не заболевают тяжело. Это уже легче. Я думаю, мы выдержим эту эпидемию", — рассказал Альтштейн в комментарии "Известиям".

Ученые и медики активно работают над тем, чтобы как можно быстрее победить коронавирус, заметил врач. Уже разработаны препараты и вакцины. Поэтому "человечеству гибель не грозит", считает Альтштейн. Он также призвал россиян не забывать про средства индивидуальной защиты при посещении мест массового скопления людей.