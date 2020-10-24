Айза раскритиковала Тимати за кроссовки стоимостью 800 тысяч рублей

Москва, 24 октября. Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина раскритиковала рэпера Тимати за хвастовство дорогостоящими кроссовками. Скандал вокруг элитной обуви разгорелся в Instagram.

Недавно Тимати похвастался в соцсетях, что приобрел кроссовки, созданные в коллаборации брендов Nike и Dior. Стоимость такой пары обуви превышает 800 тысяч рублей. Также рэпер призвал не сравнивать его с блогером Гусейном Гасановым, который тоже позволил себе дорогостоящие кроссовки.

"Не надо путать меня и “Тимати с "Али-экспресса", — возмутился музыкант.

Хвастовство Тимати разозлило и привело в возмущение Айзу Анохину. Блогер считает, что "понтоваться" дорогими вещами в условиях пандемии — это "тупо". Рэп-исполнительница напомнила, что дорогие вещи есть у многих, но не все выставляют это напоказ.

"Мне одной кажется, что это выглядит по-мещански и по-нищебродски? В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Але, Тимати", — прокомментировала Айза поступок музыканта, преувеличив цену обуви.

Тимати славится демонстрацией атрибутов богатой жизни и чересчур самоуверенным поведением. Недавно рэпер заявил, что лейбл Black Star ждет провал после его ухода оттуда.