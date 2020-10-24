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Студенты МГТУ имени Баумана продолжат учиться на удаленке

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Студенты МГТУ имени Баумана продолжат учиться на удаленке

Москва, 24 октября. Учащиеся Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана продолжат обучение в онлайн-формате из-за опасности распространения нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24 октября проинформировали, что МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении дистанционного обучения. Это связано с опасностью распространения COVID-19.

С 22 октября в зданиях учебного заведения проводится полная дезинфекция. До этого они были закрыты по решению Минобрнауки из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19. Студентов перевели на дистанционный формат обучения.

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