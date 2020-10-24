Эксперты не исключают падение доллара до 70 рублей

Москва, 24 октября. Снижение доллара относительно рубля станет возможным после того, как снизится геополитическая премия за владение российскими активами. О сроках восстановления прежнего валютного коридора сообщили эксперты компании ITI Capital.

Основным фактором укрепления рубля после снижения котировок должно стать постепенное восстановление мировой экономики. Дополнительную поддержку национальной валюте должен оказывать энергетический сектор — благодаря высокой стоимости энергоресурсов рубль сможет обеспечить себе стабилизацию и возврат к июньскому коридору.

Еще одной причиной волатильности курса стали президентские выборы в США, напоминают эксперты. Вероятно, восстановление равновесия начнется в январе следующего года, когда в Вашингтоне начнет действовать новая президентская администрация. Как только риски будут нивелированы, доллар снизится до 70 рублей.