Мощный взрыв прогремел в западной части Кабула

Кабул, 24 октября. Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали о мощном взрыве на территории западной части города Кабул Афганистана.

Информация о погибших и пострадавших в результате произошедшего взрыва не поступала. По предварительным данным, инцидент произошел в непосредственной близости от учебного заведения.

Свидетели происшествия рассказали о громком хлопке в западной части города. На место ЧП выехали специалисты экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.