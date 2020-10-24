Ставропольские спасатели продолжают поиски пропавшей альпинистки

Ставрополь, 24 октября. На северном склоне Эльбруса ставропольские спасатели продолжают поиски 30-летней Екатерины Климовской, пропавшей при спуске в районе скал Ленца. Об этом сообщает источник ФАН.

Спустя четыре дня усердных поисков альпинистку найти так и не удалось. Два дня в районе происшествия работал вертолет, в спасательных работах задействованы почти 20 человек личного состава регионального МЧС.

"Масштабные поиски пропавшей Климовской продолжаются. Конечно, работа осложняется географией места, где пропала альпинистка", — добавили в ведомстве.

Екатерина Климова в составе группы из 16 человек, трое из которых были гидами, начала восхождение на восточную вершину 18 октября. Но альпинисты были вынуждены вернуться из-за плохой погоды. Замыкали колонну спортсменов три человека.