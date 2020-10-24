Мэра Стамбула госпитализировали после заражения коронавирусом

Стамбул, 24 октября. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу госпитализирован из-за положительного теста на коронавирус. Он призвал граждан соблюдать карантинные мероприятия.

В официальном Twitter-аккаунте глава города подтвердил заражение COVID-19. Политик отметил, что проводил тестирование регулярно, но результат за 21 октября оказался отрицательным. Несмотря на это, через два дня у Имамоглу ухудшилось состояние и поднялась температура. В субботу, 24 октября, ему поставили диагноз «коронавирус».

«Тест на COVID-19 оказался положительным, началось лечение. У меня сейчас хорошее состояние. Спасибо всем, кто беспокоился. Берегите себя и соблюдайте меры предосторожности. Я вас всех люблю», — сказал мэр в видеообращении для горожан.

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

Напомним, что в Турции зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Но правительство страны продолжает занижать статистику зараженных, чтобы обеспечивать экономику с помощью туристического потока.

Ранее ФАН сообщал о мэре Антальи, который до сих пор проходит лечение от COVID-19. Победить болезнь не удалось жене губернатора Диярбакыра. Она умерла в 55 лет.