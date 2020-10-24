Китай стал главным потребителем российского мяса в 2020 году

Москва, 24 октября. Россия за первые девять месяцев текущего года экспортировала мяса на 610 млн долларов, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Основным потребителем отечественной продукции стал Китай.

Россия нарастила поставки мяса на внешние рынки на 79% относительно аналогичного периода прошлого года. С января по сентябрь иностранный потребитель закупил продукции на 610 млн долларов. Главный доход обеспечили контракты с китайскими партнерами — они потратили на российское мясо 235 млн долларов.

Также в пятерке главных потребителей оказались Вьетнам, Украина, Гонконг и Казахстан. Предпочтение импортеры отдают российской говядине, Гонконг в первую очередь рассчитывает на поставки свинины. Россия смогла столь масштабно нарастить показатели в условиях пандемии коронавируса — ее основные конкуренты были вынуждены остановить производство.