Гастроэнтеролог назвала три заболевания, которые провоцирует колбаса

Москва, 24 октября. Колбаса лишь на 40% состоит из мяса. Однако чаще всего это субпродукты. Чем вреден любимый многими россиянами продукт, в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала гастроэнтеролог Инна Мазько.

В состав многих колбас входят красители, желатин, соя, пищевые добавки и крахмал. Чтобы продукт приобрел приятный розовый оттенок, производители используют нитриты. Их регулярное употребление увеличивает риск развития рака, отметила Инна Мазько.

Еще в процессе приготовления колбасы используются фосфаты. Они нужны, чтобы удерживать влагу. Опасность фосфатов заключается в том, что они нарушают усвоение кальция. Это приводит к остеопорозу или рахиту. Однако есть и полезная колбаса. Например, кровянка богата железом. Она полезна людям, страдающим анемией. Важно помнить, что колбасы следует есть в ограниченном количестве. Тем, кто страдает болезнями желудка, лучше вообще исключить этот продукт из своего меню.