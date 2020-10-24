Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

МООНПЛ поблагодарила Хафтара за усилия по выводу Ливии из кризиса

54

МООНПЛ поблагодарила Хафтара за усилия по выводу Ливии из кризиса

Женева, 24 октября. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) поблагодарила Халифу Хафтара за усилия по обеспечению успеха переговоров в Женеве, пишет издание alMasdar.

Представители МООНПЛ направили официальную телеграмму, адресованную главе ЛНА. В послании была выражена благодарность и признательность Халифе Хафтару за содействие в проведении диалога Совместного военного комитета в формате «5+5», в рамках которого было подписано соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии.

В МООНПЛ отметили усилия главнокомандующего ЛНА в прекращении кризиса в стране, а также искреннее намерение обеспечить безопасность ливийского народа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Женеве подписали соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии. Итоги переговорного процесса высоко оценили пресс-секретарь иорданского МИД Дайфалла аль-Файез, официальный представитель ЕС по внешней политике Питер Стефано и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Новости партнеров