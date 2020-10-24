МООНПЛ поблагодарила Хафтара за усилия по выводу Ливии из кризиса

Женева, 24 октября. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) поблагодарила Халифу Хафтара за усилия по обеспечению успеха переговоров в Женеве, пишет издание alMasdar.

Представители МООНПЛ направили официальную телеграмму, адресованную главе ЛНА. В послании была выражена благодарность и признательность Халифе Хафтару за содействие в проведении диалога Совместного военного комитета в формате «5+5», в рамках которого было подписано соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии.

В МООНПЛ отметили усилия главнокомандующего ЛНА в прекращении кризиса в стране, а также искреннее намерение обеспечить безопасность ливийского народа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Женеве подписали соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии. Итоги переговорного процесса высоко оценили пресс-секретарь иорданского МИД Дайфалла аль-Файез, официальный представитель ЕС по внешней политике Питер Стефано и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.