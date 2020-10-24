Улететь из Петербурга в Анапу впервые можно будет в течение всей зимы

Краснодар, 24 октября. Впервые рейсы из Санкт-Петербурга в Анапу не будет замораживаться на зиму. Самолеты будут курсировать между городами до 27 марта 2021 года.

Осуществлять полеты будет авиакомпания "Россия". Первый по этой программе рейс запланирован на 25 октября. Летать самолеты из Санкт-Петербурга в Анапу будут три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям.

Обслуживать маршрут будут самолеты Airbus A-319. Они вмещают 128 пассажиров. Из них 120 посадочных мест — эконом класс, еще 8 — бизнес класс. Вылет рейса из Петербурга в 8:40. Прибытие в 11:45. Обратно самолет отправится в 12:35 с прибытием в 15:35. О важности развития туризма в Петербурге ранее высказывался губернатор региона Александр Беглов. Он подчеркивал необходимость развивать водный туризм в городе на Неве.