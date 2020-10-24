Самые яркие цитаты с дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена

Выборы в США — это всегда противоречивое, но яркое шоу, напоминающее словесный поединок между членами Демократической и Республиканской партий страны. ФАН собрал самые яркие цитаты завершившихся теледебатов между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

В США завершились теледебаты кандидатов на пост президента США — нынешнего лидера страны, республиканца Дональда Трампа и его соперника-демократа Джо Байдена. Всего дебаты состояли из трех этапов, которые отметились громкими и даже скандальными высказываниями обоих претендентов. И Трамп, и Байден агрессивно "поливали друг друга грязью" и взаимно припоминали "грехи".

Во время заключительного этапа дебатов, который состоялся 22 октября, организаторы даже получили возможность выключать микрофоны кандидатов, чтобы Трамп и Байден не перебивали друг друга, как это было ранее. Модератор встречи журналистка Кристин Велкер строго контролировала происходящее и иногда одергивала политиков. Главными темами предвыборных дебатов стали: вмешательство в американские выборы, COVID-19, расовые противоречия в США, отношения с другими государствами и национальная безопасность. Дуэль сопровождалась взаимными оскорблениями и перепалками.

Коронавирус

Коронавирус — одна из самых горячих тем прошедших теледебатов, сопровождавшаяся яркими цитатами как с одной, так и с другой стороны.

"Он носит самую большую маску, которую я только видел", — издевательски сказал Трамп про Байдена.

"Он дурак. Любой, кто ответственен за такое большое число смертей, не должен оставаться президентом США", — обвинил Байден Трампа.

"Если бы мы носили больше масок и социально дистанцировались между текущим моментом и январем, мы бы, возможно, сохранили до 100 000 жизней", — заявил Байден.

Демократ считает, что действующий президент провалил работу в этом направлении. Байден обвинил Трампа в огромном количестве смертей в США от COVID-19. Он уверен, что Дональд намеренно скрывал от американцев смертельную опасность.

В ответ Трамп заявил, что не снимает с себя ответственности, при этом отметил, что он "не может запереть людей дома" и устроить локдаун, так как это сломает американскую экономику.

"Мы не можем запереть себя в подвале, как это делает Джо. Ему нравится жить в подвале, но остальные не могут себе этого позволить", — указал Трамп.

"Мы на пороге темной зимы. А у Трампа нет четкого плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — продолжил Байден.

"Мы не можем закрыть нацию, или у нас не будет нации", — ответил республиканец.

"Если я буду президентом, то буду поощрять ношение масок всеми и всегда. В быстрое тестирование будет инвестироваться больше денежных средств. Также я придумаю план безопасного открытия бизнеса и школ", — пообещал демократ.

Президентство

Дональд Трамп сделал смелое заявление, что он пошел в президенты только из-за того, что Барак Обама и Джо Байден, который занимал при Обаме должность вице-президента в администрации, не справлялись с работой.

"Я баллотируюсь из-за того, что вы плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — заявил республиканец.

Трамп отметил, что за восемь лет президентства Обама ничего не сделал, кроме клеток для нелегальных иммигрантов на границе.

"Заткнешься ты когда-нибудь?! Это так не по-президентски. Ты худший президент в истории Америки!" — восклицал Байден.

"За 47 месяцев я сделал больше, чем ты за 47 лет", — сказал Трамп.

"Я не собираюсь его слушать. Все, что он говорит, это просто ложь. Он щенок Путина. Он по-прежнему отказывается даже говорить с Путиным о награде за головы американских солдат!" — заявил Байден.

Демократ имел в виду информацию американских СМИ о том, что "Россия предложила талибам в Афганистане награды за убитых американцев". Москва опровергла такие данные. Пентагон заявлял, что громкие сообщения "не нашли подтверждения".

Расизм

Тема о борьбе с расизмом, волнующая всю Америку, стала одной из ключевых. Трамп заявил, что за долгую работу в правительстве демократ совсем ничего не сделал для темнокожих, себя Дональд за работу в решении расовой проблемы похвалил.

"Он сидел в правительстве 47 лет. И для темнокожих ничего не сделал, только назвал их в 1994 году "настоящими хищниками, грабителями". Никто со времен Линкольна не сделал для сообщества темнокожих больше, чем Дональд Трамп. Я самый толерантный в этом зале", — заявил действующий президент США.

Байден сказал, что Авраам Линкольном был самым большим расистом в истории Америки.

"Он начал свою кампанию обещанием, что избавится от "мексиканских насильников". Он запретил мусульман, потому что они мусульмане", — раздраженно ответил Байден.

Россия

На всех этапах дебатов неоднократно упоминалась и Россия.

Одной из острых тем стало якобы вмешательство России в президентские выборы США. Кандидаты в президенты страны обвиняли друг друга в "поддержке Кремля", каждый из политиков с уверенностью утверждал, что "Россия хочет именно его поражения". Дональд Трамп заявил, что никогда не брал денег от России, но обвинил в этом грехе своего оппонента.

"Вы всей семьей загребали такие деньжищи!" — далее обрушился Трамп на соперника.

"Я ни разу в жизни не взял ни пенни иностранных денег", — возмутился Джо.

"Я не получаю денег из Китая. Ты получаешь! Я не получаю денег из Украины. Ты получаешь! Я не зарабатываю на России. А ты получил $3,5 млн от России, Джо. Эти деньги пришли через Путина", — заявил Трамп.

"Иностранные государства еще как тебе платят. Россия и Китай тебе много платят", — отреагировал Байден.

Также Трамп обвинил Байдена в присоединении Крыма к России.

"Именно при нем (Байдене) Россия забрала себе часть Украины", — заявил действующий глава государства.

Трамп отметил, что именно он "ввел самые жесткие санкции против России" и "усилил военные возможности НАТО".

Ким Чен Ын

В ответ на высказывание Трампа о бездействии Байдена по отношению к российским властям, 77-летний оппонент обвинил 74-летнего действующего президента в попустительстве КНДР и напомнил, что Дональд называет "бандита" Ким Чен Ына своим другом.

"При мне США удалось избежать войны с КНДР. И хорошие отношения с лидерами других стран — хорошая вещь", — оправдался Трамп.

"У США были хорошие отношения с Адольфом Гитлером, перед тем как он развязал Вторую мировую войну", — отрезал Байден.

Перспективы

Об экономических и экологических перспективах страны высказался демократ Джо Байден.

"Мы улучшим и экономику, и экологию, если выберем мой путь развития. Дональд думает, что от ветряных мельниц развивается рак, хотя это самый быстрорастущий трудовой сектор", — сказал Байден.

"Я про ветер знаю побольше твоего. Это очень дорого, к тому же убивает птиц. Выбросы от производства ветряков — гораздо хуже, чем любой вред, связанный с природным газом", — важно заявил Дональд.

Выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Уже идет досрочное голосование. По итогам голосования будут избраны президент, часть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Как показывают результаты проекта US Election Project, свой голос отдали уже 47 миллионов американцев. Предсказана рекордная явка с 1908 года в сумме 150 миллионов избирателей.

Ранее Кремль назвал нелюбовь к России обычной практикой перед выборами в США. Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что это уже давно превратилось в "константу всех избирательных процессов в США".