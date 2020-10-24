Президент Турции заявил о поддержке Азербайджана в карабахском конфликте 

Анкара, 24 октября. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Баку, по словам Эрдогана, сейчас "освобождает Нагорный Карабах от оккупации". Анкара оказывает любую поддержку Азербайджану, подчеркнул президент Турции. Он считает, что действует по принципу "два государства — один народ". Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что участие Турции в конфликте только усугубляет обстановку.

Боевые действия в НКР длятся с 27 сентября. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения.