Гарик Харламов и Кристина Асмус скрыли развод от дочери

Москва, 24 октября. Шестилетняя дочь резидента Comedy Club Гарика Бульдога Харламова и актрисы Кристины Асмус до сих пор не знает о расставании родителей. Об этом юморист сам рассказал в эфире YouTube-шоу "Без души".

"Настя до сих пор не знает, что папа и мама развелись", — сообщил Харламов.

По словам резидента Comedy Club, он и Асмус пытаются сделать все, чтобы их расставание прошло для девочки максимально безболезненно. Бывшие супруги не хотят допустить сильного удара по ребенку.

Также Харламов рассказал, что и сам пережил развод родителей, когда ему было десять лет. После расставания с матерью юмориста его отец уехал в США. Шоумен признался, что до последнего не хотел расходиться с Асмус, чтобы не травмировать дочь.

О расставании Харламова с актрисой стало известно в начале лета. Многие связывали развод пары со скандалом вокруг эротической сцены из фильма "Текст", в котором снялась Асмус. По словам Харламова, его развод со звездой "Интернов" не связан с каким-то конкретным инцидентом. Поклонники юмориста подозревают, что он уже успел завести отношения с телеведущей Яной Кошкиной. Сам Харламов подобные слухи опровергает.