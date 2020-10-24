Признания Кристины Асмус о «трудном» детстве расстроили фанатов

Москва, 24 октября. Актриса и телеведущая Кристина Асмус ответила на вопросы поклонников. Она поделилась своими детскими воспоминаниями. Оказалось, что детские годы будущей артистки прошли на брусьях и перекладине — она занималась гимнастикой.

Асмус — хрупкая невысокая девушка с волевым характером. Ее воспитали тренера по спортивной гимнастике. Если Асмус вдруг захочет сменить деятельность, ее легко возьмут в секцию гимнастики, поскольку актриса имеет звание кандидата в мастера спорта и не забывает о хорошей растяжке.

В Instagram она показала фото в стойке на руках в типичной квартире 90-х — некрашеный деревянный пол, советские обои, недорогой телевизор, старый сервант. Маленькая девочка в теплых шерстяных носках замерла, удерживая собственный вес на руках.

"С детством у меня ассоциируется спорт. Тренировки по 12 часов в день, 3 часа дороги, взвешивания, бесконечный голод, электрички", — написала звезда.

Асмус хотелось есть не потому, что в их холодильнике не было еды. Просто спортивная гимнастика требует соблюдение определенной диеты. Будущая актриса постоянно тренировалась. По-видимому, она ездила на секцию гимнастики издалека, поэтому делала много пересадок в общественном транспорте. И перед ее глазами постоянно мелькали "три вокзала и бомжи". Поклонники расстроились, узнав, какие испытания выпали на долю маленькой Кристины. Они были поражены ее выдержкой и терпением.

Напомним, что Кристина Асмус закончила театральное училище и сейчас служит в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Этим летом Асмус пригласили стать ведущей шоу "Золото Геленджика" вместе с Иваном Охлобыстиным.