США и НАТО провели секретные учения в Европе

Вашингтон, 24 октября. США провели секретные военные учения в Европе, в рамках которых осуществлялась проверка способности штаба мобилизовать союзников по НАТО в случае начала войны.

Об этом сообщает американское издание Stars and Stripes со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, учения Austere Challenge проходили с 19 по 23 октября. В маневрах были задействованы 4,4 тысячи военнослужащих из США и стран НАТО, а также морские, воздушные, кибер и космические ресурсы союзников. В ходе учений отрабатывалась реакция союзников США по НАТО на начало войны.

Подобные учения проводятся на протяжении последних 30 лет. При этом в последние пять лет масштаб учений был значительно увеличен.

Стоит отметить, что США и НАТО постоянно наращивают свою активность у российских границ. Так, в середине сентября стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-52H провели учения, в ходе которых сымитировали удары по военным объектам в южных регионах России.