Эксперт объяснил, почему «Газпром» достроит «СП-2» при любых рисках от США

Москва, 24 октября. Россия завершит реализацию энергетического проекта "Северный поток – 2", несмотря на американские санкции, которые были введены ранее. К такому выводу пришел эксперт в области энергетики, представитель Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. В интервью информационному изданию Nation News он заявил, что Москве намного важнее достроить газопровод даже в условиях санкционного давления, оказываемого Вашингтоном.

Ранее зампредправления "Газпрома" Елена Бурмистрова подробно рассказала о факторах, которые могут повлиять на сроки завершения проекта "Северный поток — 2". Она обратила внимание, что на достройке газопровода способны отразится технические характеристики судов, которые примут участие в укладке труб на дно Балтийского моря, а также неблагоприятные погодные условия. Россия, по словам представителя энергетической компании, прилагает все необходимые условия для скорейшего завершения проекта и ввода его в эксплуатацию.

Игорь Юшков уверен, что на реализацию "Северного потока — 2» не повлияет и санкционная политика США. Москва обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы завершить проект, даже при условии серьезного экономического давления со стороны Вашингтона.

Эксперт в области энергетики выразил уверенность, что газопровод будет достроен при любых ограничениях со стороны Вашингтона, поскольку "Северный поток — 2" намного важнее санкций, вводимых против него. Однако, по словам Юшкова, "Газпром" активно принимает различные меры, с помощью которых можно минимизировать "старания" США и последствия экономических ограничений. Он обратил внимание, что все суда, которые, вероятнее всего, будут задействованы при достройке проекта, заранее сменили владельцев.

"Я считаю, что "Северный поток — 2" достроят при любых санкциях, это вопрос политический. Но "Газпром" все же старается минимизировать их последствия. По крайней мере, все суда, которые предположительно будут участвовать в достройке газопровода, поменяли собственников. Причем использованы методы передачи судов, которые не попадают под санкции", – резюмировал Юшков.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский рассказал, как в Германии реагируют на новые выпады США против "Северного потока — 2". Он заметил, что немцы активно встали на защиту энергетического проекта.