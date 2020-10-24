Мария Захарова оценила соглашения по урегулированию кризиса в Ливии

Москва, 24 октября. Внешнеполитическое ведомство РФ расценивает соглашение о прекращении огня на территории Ливии, которое было подписано в Женеве, как путь к урегулированию кризиса. Об этом сообщила спикер МИД России Мария Захарова.

В тексте заявления сказано, что достигнутые соглашения по прекращению огня помогут преодолеть ливийский кризис, который затянулся на долгое время. Инициатива также поможет возродить социально-экономическую инфраструктуру государства и восстановить единство североафриканской страны.

Мария Захарова обратилась к сторонам кризиса с просьбой действовать в рамках подписанных договоренностей, чтобы предотвратить "братоубийственную междоусобицу".