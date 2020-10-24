Баку заявил об уничтожении самолета ВВС Армении в Нагорном Карабахе

Баку, 24 октября. Азербайджанские средства противовоздушной обороны уничтожили боевой самолет ВВС Армении в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве сообщили, что армянский самолет был сбит на Губадлинском направлении фронта.

Боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана, по итогам которых был введен режим прекращения огня. Он вступил в силу 10 октября в полдень, однако в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.