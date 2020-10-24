В РПЦ высказались против введения налога на бездетность в России

Москва, 24 октября. Русская православная церковь высказалась против введения налога на бездетность в России. Представитель РПЦ объяснил свою позицию, опираясь в том числе и на личные соображения.

Идею ввести налог на бездетность в размере примерно 500 руб. озвучила председатель правления "Совета матерей" Татьяна Буцкая. По ее мнению, это помогло бы повысить рождаемость в РФ.

Платить такой налог, как считает активистка, должны не только женщины, но и мужчины репродуктивного возраста. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что не согласен с идеей Буцкой.

"Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет", — заявил митрополит Иларион.

Однако инициатива Буцкой не получила продолжение. Минфин РФ отказался рассматривать возможность введения налога на бездетность.