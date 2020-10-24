Военный эксперт рассказал, чем Россия ответит на главное оружие НАТО

Российская система воздушно-космической обороны способна нейтрализовать американские истребители пятого поколения F-35 еще до входа в воздушное пространство России. Даже сотни F-35 не принесут США никакого превосходства в случае вооруженного конфликта в Европе, констатировал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии ФАН.

Американский стратегический аналитический центр RAND в своем докладе назвал истребитель пятого поколения F-35 единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе. Кроме того, в центре анонсировали появление сотен истребителей пятого поколения в ближайшее десятилетие.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил, почему F-35 не представляют угрозы для России.

"F-35 обнаруживается всеми российскими современными системами, комплексами противовоздушной обороны: и С-400, и ЗРК "Тор-М2" видят и способны уничтожать F-35. У нас сегодня на северо-западе страны выстроена эффективная система воздушно-космической обороны, поэтому F-35, которые являются носителями ядерного оружия, будут уничтожены в случае военного конфликта, еще даже не войдя в воздушное пространство России", — заявил военный эксперт.

Коротченко напомнил, что в настоящий момент активно идут поставки комплексов "Тор-М2" и в Калининградскую область и в другие регионы на северо-западе страны, где Россия граничит с зарубежными государствами, в том числе со странами НАТО.

"Могу сказать по опыту обеспечения безопасности базы Хмеймим в Сирии, [что] комплексы "Тор-М2" показали свою блестящую эффективность как комплексы ПВО последнего рубежа. Поэтому никаких шансов прорваться и нанести удары у F-35 не будет. Большая их часть будет уничтожена еще до входа в воздушное пространство России, а те, которые сумеют проникнуть, будут уничтожены при попытках выхода в атаку на важнейшие объекты, которые прикрывают комплексы "Тор-М2", — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

По словам Коротченко, как средство ПВО последнего рубежа, комплексы "Тор-М2" гарантируют стопроцентную вероятность поражения целей.

"Все оценки, которые дают американские эксперты о якобы уникальных боевых характеристиках F-35, обнуляются и нейтрализуются нашей системой воздушно-космической обороны. В данном случае F-35 не принесет абсолютно никакого превосходства нашему потенциальному противнику", — подытожил эксперт.

Ранее Игорь Коротченко назвал С-400 и "Тор-М2" главными боевыми стражами Крыма. По словам эксперта, Крым надежно прикрыт системой противовоздушной обороны, которая защитит полуостров в случае атаки американских бомбардировщиков.