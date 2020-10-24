Алиев назвал основного поставщика оружия Азербайджану

Баку, 24 октября. Азербайджан закупает в России большую часть вооружений для своей армии.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает News.ru.

По его словам, Азербайджан закупает вооружение у Турции и Израиля. Однако большую часть вооружений Баку закупает в России.

"Помимо этого, мы покупаем оружие у Ирана, Украины и Белоруссии", — рассказал Алиев в интервью Le Figaro.

Он также добавил, что Азербайджан планирует взять под свой контроль всю территорию Нагорного Карабаха, используя современные образцы вооружения.

Ранее Алиев сообщил об успешном захвате Вооруженными силами Азербайджана 13 населенных пунктов в четырех районах Нагорного Карабаха. При этом он подчеркнул, что Азербайджан остановит боевые действия в Нагорном Карабахе после того, как Ереван прекратит огонь.