Байден установил рекорд по количеству потраченных денег на рекламу в США

Вашингтон, 24 октября. Участник гонки за президентское кресло в США Джо Байден потратил в ходе предвыборной кампании 582 млн долларов на оплату рекламы на телевидении. Это абсолютный рекорд среди кандидатов за всю историю США.

Как стало известно, предвыборная кампания Байдена стартовала в 2019 году. С того момента демократ уже потратил 582 млн долларов США. Этот показатель превышает сумму действующего президента страны Дональда Трампа, который за два года вложил 342 млн долларов в реализацию тех же рекламных целей.

Президентские выборы на территории Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года. Гражданам США предстоит сделать выбор между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.