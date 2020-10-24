Netflix и Apple обсудили показ нового фильма о Джеймсе Бонде

Вашингтон, 24 октября. Кинокомпания MGM обсудила с Netflix и Apple показ нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать". Об этом сообщил Bloomberg.

Представители американских компаний захотели показать 25-й фильм из серии о Бонде на стриминговой платформе. Однако MGM объявили, что картина "не продается".

MGM, Netflix и Apple отказались комментировать прошедшие переговоры. При этом компания Amazon Studios — еще один покупатель крупнобюджетных проектов для своего сервиса — заявила, что не ведет переговоры о приобретении картины о знаменитом агенте.

Режиссерское кресло в новом фильме занял Кэри Фукунага, который также выступил в качестве сценариста наряду со Скоттом Бернсом и Фиби Уоллер-Бридж. Главная роль в очередной раз досталась Дэниелу Крейгу.

Фильм должен был выйти на большие экраны в апреле 2020 года, но премьеру дважды переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что картина выйдет в прокат 2 апреля следующего года.

Летом читатели британского еженедельника RadioTimes выбрали лучшего Бонда в истории. Фанаты признали актера Шона Коннери самым выдающимся "агентом 007". В топ-3 также вошли Пирс Броснан и Тимоти Далтон.